Het tijdschema voor de Grand Prix van São Paulo gaat flink op de schop: in verband met verwacht noodweer is de race zelfs vervroegd naar 16.30 uur Nederlandse tijd. Dat is anderhalf uur eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. De FIA maakte het besluit zaterdagavond laat bekend. Ze hoopt zo te voorkomen dat de wedstrijd in Brazilië zondag letterlijk en figuurlijk in het water valt. Dat gebeurde zaterdagavond al wel met de kwalificatie. Die sessie is nu ingepland om 11.30 uur Nederlandse tijd.

Als gevolg van de wijzigingen moeten de coureurs en teams zondag voor dag en dauw aan de bak. In Brazilië is het vier uur vroeger dan in Nederland, dat betekent dus dat de kwalificatie al om half acht ’s ochtends plaatselijke tijd begint. Nu de race vervroegd is, zal die in São Paulo vervolgens om half één in de middag van start gaan. De wedstrijd stond in eerste instantie anderhalf uur later gepland. De FIA heeft dat ter plekke dus op het laatste moment veranderd.

Reden daarvoor is de voorspelde weersverwachting. Die belooft voor zondagmiddag weinig goeds. Om problemen met extra regenval te voorkomen is ervoor gekozen om de race naar voren te halen. Dat is indirect de reden voor de plaatselijk erg vroeg kwalificatie. Want tussen kwalificatie en de wedstrijd moet reglementair sowieso een tijdspanne van vier uur zitten.

De kwalificatie zou volgens plan zaterdag plaatsvinden, maar werd meermaals uitgesteld en uiteindelijk verschoven. Volgens Formule 1-baas Stefano Domenicali was het als gevolg van enorme regenbuien “niet veilig genoeg om de baan op te gaan.”

