Indien de zaterdag uitgestelde kwalificatie óók zondag in Brazilië niet doorgaat, wacht Max Verstappen mogelijk een sportief drama. De wedstrijdleiding kan dan besluiten om de eindstand van de enige vrije training als startopstelling te nemen. Dat betekent, inclusief gridstraf van vijf plaatsen, dat de Nederlander als twintigste en laatste moet starten. Verstappen zal dus hopen op een droge zondagochtend in São Paulo zodat de kwalificatie hoe dan ook doorgaat.

De kwalificatie werd zaterdag uitgesteld tot zondagochtend plaatselijke tijd (tijdstip nog onbekend). Dit was het gevolg van de hevige regenval die voor onveilige situaties zorgde op het Autódromo José Carlos Pace. Als er zondag om welke reden dan ook wéér geen kwalificatiesessie is, volgt een probleem. De reglementen voorzien in een sprintweekend zoals in Brazilië namelijk niet in een eenduidige oplossing voor het bepalen van de volgorde op de startgrid. Het staat de wedstrijdleiding dan vrij om die te baseren op een andere sessie. Dat kan bijvoorbeeld de sprintkwalificatie zijn. Maar ook de vrije training.

Probleem

In dat laatste geval heeft Verstappen een groot probleem. Een gridstraf van vijf plaatsen krijgt hij sowieso al door het in gebruik nemen van een nieuwe verbrandingsmotor (ICE). Maar aangezien de Nederlander in de vrije training als vijftiende eindigde, zou dat betekenen dat hij de race vanaf de laatste plaats moet starten. Het zou een enorme klap zijn in de strijd om de titel met Lando Norris. Die zou in dat geval van pole position starten.

Kortom: Het is voor Verstappen te hopen dat het A) droog blijft zondag en de kwalificatie dus ‘gewoon’ kan plaatsvinden en B) indien dat niet het geval is, er dan door de stewards voor bijvoorbeeld de sprintkwalificatie wordt gekozen als startopstelling voor de race en niet de vrije training.

De kans op een sportief drama is gelukkig voor Verstappen relatief klein, maar uitgesloten is het pas als de kwalificatie daadwerkelijk is begonnen. De weersvoorspellingen zijn op dit moment (nog) gunstig voor hem: de kans op regen tijdens de zondagochtend in São Paulo bedraagt volgens het officiële FIA-weerbericht op dit moment slechts 20 procent.

