Een vervolg op de tweestrijd tussen Max Verstappen en Lando Norris, een nieuw wegdek in Brazilië, asfalttemperaturen die vermoedelijk zwaar worden voor de banden, een sprintformat en misschien wel een regenrace op zondag: de Grand Prix van São Paulo belooft vooraf veel fraais. En zeker omdat er maar één vrije training is in Brazilië. Daarin zet Norris de toon, voor wat het waard is.

Slechts een uurtje hebben de coureurs en de teams om met hun bolides te wennen aan de nieuwe bovenlaag op het Autódromo José Carlos Pace, in de volksmond nog steeds Interlagos genoemd. Geen wonder dat er meteen veel actie op de baan is. Kevin Magnussen ontbreekt: hij is ziek. Oliver Beaman vervangt hem bij Haas in elk geval tot en met de sprintrace van zaterdagmiddag.

Max Verstappen voelt zich fris en fruitig, maar hij weet dat het zwaar wordt om in Brazilië de voorsprong op rivaal én kameraad Lando Norris intact te houden of zelfs uit te breiden. De marge bedraagt 47 punten, maar McLaren wordt met Ferrari dit weekend sneller geacht dan Red Bull. Toch maakt Verstappen een goede indruk, hij leidt al snel de dans in de sessie.

Voor het tweede deel van de training wijzigen de teams nogal wat aan de afstelling van de bolides. De eerste die zich op zachte banden op het circuit waagt, is Mercedes-coureur George Russell. Hij snelt op zachte banden naar de eerste tijd. De rest van het veld richt zich pas in de laatste tien minuten op een kwalificatierun. Daarin vallen de coureurs van McLaren en Ferrari in eerste instantie tegen.

Met nog zo’n vier minuten op de klok rijdt Verstappen op zacht rubber ook de pits uit. De Nederlander breekt zijn snelle run echter aan het einde van de ronde af en dus is het de vraag hoe snel hij daadwerkelijk op de zachte band is. Met een snelste tijd op de mediumband eindigt hij als vijftiende. Hij ziet hoe rivaal Norris in de slotseconden de rapste van het veld blijkt.

Het wordt smullen geblazen dit weekend, zo is de verwachting. Hoe gerechtvaardigd dat is, zal snel blijken. Bijvoorbeeld al in de sprintkwalificatie, de zogeheten sprint shootout, van vrijdagavond. Die begint om 19.30 Nederlandse tijd.

