Lewis Hamilton kent in Brazilië een tegenvallend weekend en haalt nu hard uit naar Mercedes. “Het was verschrikkelijk, de auto is vreselijk.”

De zevenvoudige wereldkampioen sprak die woorden uit na de sprintrace in São Paulo. Hamilton kwam daarin slechts als elfde over de finish. Een plek bij de eerste acht, goed voor punten, zat er geen moment in. Hij lag in het begin zelfs even veertiende.

“Het ging heel erg slecht, nog slechter dan in de sprintkwalificatie”, klonk het in gesprek met F1TV. In de sprint shooutout haalde Hamilton vrijdag SQ3 niet: elfde. “En in de race had ik het vervolgens lastig, het was qua grip wat mij betreft een van de slechtste races ooit.” De Brit liet al eerder weten geen vertrouwen meer te hebben in de prestaties van de W15.

De prestatie is matig, de auto slecht en Hamilton haalt hard uit; het belooft allemaal weinig goeds voor de rest van het weekend. De volgend seizoen voor Ferrari rijdende Brit stelt dat Mercedes flink aan de bak moet in Brazilië “Ik kon niet eens een Williams bijhouden. We zullen veel moeten veranderen voor de kwalificatie, als we daarin wat willen laten zien.”

