Lewis Hamilton baalt van zijn ‘behoorlijke slechte’ sprintkwalificatieresultaat in São Paulo. De Britse wereldkampioen kwam niet verder dan SQ2, en vangt daarom de sprintrace vanaf de elfde plek aan. Hamilton heeft zijn vertrouwen in de W15 alvast opgegeven.

De vrijdag op het Autódromo José Carlos Pace verliep voor Lewis Hamilton niet zoals de zevenvoudig wereldkampioen had gehoopt. De Mercedes-coureur klaagde tijdens de eerste vrije training al over pijn, veroorzaakt door het hobbelige wegdek, waarop Mercedes een set up-wijziging aanbracht aan zijn W15. De Brit kwam vervolgens in de sprintkwalificatie niet verder dan SQ2.

Hamilton bestempelde daarom na de kwalificatiesessie, tegenover de aanwezige media, zijn resultaat als “behoorlijk slecht. Het was hetzelfde als elke kwalificatie voor mij. Ik ben er niet blij mee, maar ik heb gewoon geen vertrouwen in de auto. (Het is, red.) een grote strijd voor mij.”

Nieuw asfalt

Naast de W15 had Hamilton ook te kampen met het nieuwe asfalt op Interlagos. Het circuit in São Paulo is dit jaar opnieuw geasfalteerd, maar volgens Hamilton is de baan daar niet beter van geworden. “Ze hebben het niet echt geweldig gedaan”, aldus de Britse coureur. “Het is hobbelig voor iedereen. Het rijden was voor iedereen vrij slecht.” Verstappen legde eerder al uit hoe het nieuwe asfalt ook hem aan rondetijd heeft gekost.

Hamilton onthult dat Mercedes wel de W15 heeft opgetild, om verdere pijn voor de coureur te voorkomen, waardoor “het iets beter was, omdat hij niet zo hard tegen de grond sloeg. Dus ik had geen pijn of iets dergelijks, maar in de bochten hopt het ding. Het is erg moeilijk te besturen.” De coureur hoopt in de sprint wel wat “vooruit te komen” op de grid, maar is nog niet zeker van zijn kansen.

