Carlos Sainz pakte in Mexico zijn tweede overwinning van 2024. Sindsdien wakkert de discussie over Ferrari’s coureurskeuze voor 2025 weer aan. De Spanjaard heeft namelijk aantoonbaar beter gepresteerd tijdens het huidige seizoen dan zijn opvolger. Volgens oud-F1-coureur Damon Hill is de keuze van Ferrari toch om één belangrijke reden op Hamilton gevallen.

Hoewel Sainz en Hamilton dit jaar even vaak hebben gewonnen, twee keer, reed de Spanjaard vaker naar het podium, zeven keer tegenover Hamiltons vier podiumplaatsen. De Ferrari-coureur staat daarnaast ook 51 punten voor op de Brit in het coureurskampioenschap. Hamilton heeft het nadeel in een minder snelle bolide te zitten dan Sainz zijn SF-24, maar toch laait de discussie over Ferrari’s keuze voor Hamilton weer op.

Volgens oud-wereldkampioen Damon Hill heeft Hamilton echter een belangrijk voordeel ten opzichte van Sainz: marktwaarde. “Je kunt de positie van Ferrari begrijpen”, aldus Hill, tegen de aanwezige media in Brazilië. “De naam Lewis is enorm. Zoals we weten, sprongen de aandelen omhoog toen bekend werd dat hij (naar Ferrari, red.) ging. Het is een groot verhaal.”

Pech voor Sainz

Hill denkt dat Ferrari daarom al voor het huidige seizoen besloot om voor Hamilton te gaan, ongeacht de goede prestaties van Sainz. “Het is Formule 1 en helaas zijn die dingen een factor in de sport. Pech voor (Sainz, red.). Hij vindt waarschijnlijk dat hij het net zo goed heeft gedaan als Charles”, besluit Hill.

