Max Verstappen start de sprintrace in São Paulo vanaf de vierde startplek. De Nederlander zag al snel na de start van de sprintkwalificatie aankomen dat hij niet voor polepositie kon strijden. Het vernieuwde wegdek van Interlagos ligt de RB20 namelijk niet goed. Verstappen schat daarom ook zijn kansen in de sprintrace niet al te hoog in.

Verstappen kwam tijdens de sprintkwalificatie niet hoger dan de vierde plek, en start de sprintrace achter beide McLarens en Charles Leclerc. Volgens de Nederlander was het echter al snel in de sprintkwalificatiesessie voor hem duidelijk dat er niet meer inzat dan een positie op de tweede startrij.

“Zodra we aan de (sprint)kwalificatie begonnen, zaten we er al naast”, vertelt Verstappen aan Formula1.com. De Red Bull-coureur legt ook meteen uit waarom de RB20 niet goed kon presteren. “De auto was moeilijk op de hobbels. Ze hebben nieuw asfalt aangelegd, maar ik denk dat het daardoor juist lastiger is geworden om erop te rijden. Het is erg hobbelig overal. Dat is voor onze auto niet goed. Onze auto springt daardoor veel, en dat kost me rondetijd.”

‘We gaan het zien’

Norris staat nog maar 47 punten achter op Verstappen in het coureurskampioenschap, dus de Limburger kan elk punt wel goed gebruiken. Helaas denkt de Red Bull-coureur niet dat hij heel veel kan uithalen tijdens de verkorte race. “Normaal gesproken als je er al een beetje naast zit over één ronde, denk ik niet dat we de sterkste zullen zijn in de race. We gaan zien hoe dat uitpakt voor de sprint.”

