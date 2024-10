De Red Bull RB20 dreigt de ontwikkelingsstrijd te verliezen. Terwijl rivaal McLaren steeds meer terrein wint in het constructeurskampioenschap, vergelijkt Max Verstappen zijn bolide het liefst met ‘een monster’. De papaja’s hebben de leiding genomen in de strijd om de titel en Red Bull moet vrezen voor de tweede plek. Christian Horner waarschuwt alvast dat de auto van 2025 geen revoluties teweeg zal brengen.

Met nog zes Grands Prix op de kalender hebben de ingenieurs van Red Bull het drukker dan ooit. In Austin moet er een geüpgradede RB20 aan de start staan, maar ondertussen wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan diens opvolger, de RB21. Ook is het team al volop bezig met de auto voor 2026, een revolutionair ontwerp, gezien de nieuwe reglementen.

LEES OOK: Verstappen betreurt leegloop bij Red Bull: ‘Kunnen niemand dwingen om te blijven’

“In deze business ben je altijd een beetje aan het jongleren”, zei teambaas Christian Horner tegen het Duitse Autosport. Aan de Engelsman de taak om alle verschillende projecten in goede banen te leiden. “Je kunt niet te ver in de toekomst kijken, de lange termijn in de Formule 1 is hooguit tweeënhalve maand. Gelukkig is alles wat we nu leren relevant voor volgend jaar. De RB21 is immers slechts een evolutie van de auto van dit seizoen.”

Windtunnel

“Dit jaar hebben we ook al veel onderdelen meegenomen van 2023”, lichtte Horner toe. “Zo werkt dat nu eenmaal met een budgetplafond; tenzij het echt een groot verschil maakt in de performance, heeft het geen zin om grote dingen te veranderen.” Volgens Horner is een groot deel van de huidige problematiek toe te schrijven aan de verouderde windtunnel. Het team bouwt aan een compleet nieuwe faciliteit, maar die is nog niet operationeel.

LEES OOK: Mikko Kozarowitzky: Een leven als James Bond

“Nu we de aerodynamica van deze auto’s echt tot het uiterste gaan drijven, komen de beperkingen van onze tunnel naar voren,” vertelde hij. Volgens de teambaas heeft Red Bull lang moeten wachten met de bouw van een nieuwe windtunnel, omdat de FIA het gebruik ervan dreigde te verbieden. “Op aandringen van Aston Martin heeft de organisatie zich bedacht”, aldus Horner. “Toen wisten we dat we ook moesten investeren in een nieuwe faciliteit. Onze huidige tunnel is zestig jaar oud, een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Het heeft een aantal fantastische auto’s opgeleverd, maar het heeft ook zijn gebreken.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine