Red Bull kampt al enkele maanden met een zogenaamde ‘leegloop’. Sinds Adrian Newey begin mei zijn vertrek aankondigde, hebben meerdere kopstukken hun biezen gepakt. Belangrijke afvallers zijn onder andere sportief directeur Jonathan Wheatley en hoofdstrateeg Will Courtenay. Drievoudig kampioen Max Verstappen ziet zijn team langzaam uit elkaar vallen, maar benadrukt dat hij ‘niemand kan dwingen om te blijven’.

“Zoals ik altijd heb gezegd, had ik liever gezien dat iedereen was gebleven, maar uiteindelijk kun je mensen niet tegenhouden”, zei hij na de GP van Singapore tegen het Duitse Autosport. “Als ze het gevoel hebben dat ze hier niet langer krijgen wat ze willen, dan is het misschien beter voor hen om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan, ook al was het voor het team wellicht beter geweest als alles bij het oude was gebleven.”

“Het is altijd zo geweest met succesvolle teams; na verloop van tijd begint de concurrentie ze kaal te plukken”, lichtte Verstappen toe. “Dat zie je in elke sport. En sommige mensen krijgen zulke grote aanbiedingen van andere teams dat dat ook een rol speelt.” Verwees hij hiermee naar Adrian Newey, die nota bene aan de wieg stond van het Formule 1-team van Red Bull? De meesterontwerper ging in september akkoord met een monstercontract van Aston Martin.

‘Gaat om het collectief’

Toch is Verstappen ervan overtuigd dat Red Bull nog genoeg kennis in huis heeft om competitief te blijven. Hij noemde technisch directeur Pierre Waché, de gedoodverfde opvolger van Adrian Newey, als een van de toekomstige sleutelspelers. “Pierre (Waché, red.) en ik praten veel met elkaar”, aldus de Nederlander. “Hij is erg gemotiveerd en ik vind het leuk om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de auto.”

Desondanks vragen experts zich af of Red Bull aan de top kan blijven. Het recente gebrek aan prestaties heeft ervoor gezorgd dat Verstappen sinds de GP van Spanje niet meer heeft gewonnen. Bovendien gaat McLaren nu aan de leiding in het constructeurskampioenschap. “Het gaat de goede kant op”, verzekerde Verstappen. “Ik heb er vertrouwen in dat de mensen weten wat ze doen, dat hebben ze al laten zien. Uiteindelijk zijn het niet twee of drie mensen die het verschil maken, het gaat om het collectief.”

