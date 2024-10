Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet de aanhoudende leegloop bij Red Bull niet als een enorm groot probleem. Volgens de Oostenrijker is het ‘natuurlijk’ dat alle andere teams personeelsleden proberen weg te kapen bij zijn team. Voor Red Bull is er daarnaast eigenlijk maar één persoon die ze koste wat het kost bij zich willen houden: Max Verstappen.

De leegloop bij Red Bull houdt aan, en hoofdstrateeg Will Courtenay is de laatste werknemer die de Oostenrijkse renstal verlaat. Courtenay verruilt vanaf 2026 Red Bull voor McLaren. Eerder kondigden Adrian Newey en Jonathan Wheatley ook al hun vertrek bij de Oostenrijkse renstal aan.

Red Bull-adviseur Marko zit echter niet met het vertrek van de drie mannen. Volgens de Oostenrijker is het “natuurlijk” voor personeelsleden om zich tussen F1-teams te bewegen. “Het is een natuurlijke ontwikkeling, wanneer je zo succesvol bent, dat mensen worden weggeplukt”, vertelt Marko aan Motorsport-Total.

Red Bull probeerde nog wel om Courtenay over te halen om te blijven, maar volgens Marko kreeg de strateeg een “financieel aantrekkelijker” aanbod bij McLaren. Het Oostenrijkse team heeft ondertussen ook de opvolger van Courtenay aangewezen. “Er is iemand bij ons die deze positie kan overnemen en dat is Hannah Schmitz.”

‘Belangrijkste is Verstappen’

De wereldkampioenen focussen zich nu weer op het wereldkampioenschap en ook op de strijd van volgend jaar. “We bouwen ook een snelle auto voor volgend jaar”, vertelt de 81-jarige Oostenrijker. Een goede auto voor 2025 is daarbij ook geen overbodige luxe voor Red Bull, want er is namelijk één persoon die de renstal hoe dan ook bij zich wil houden. “Het belangrijkste is dat we Max Verstappen kunnen behouden”, besluit Marko.

