Red Bull heeft gedurende het grootste deel van het seizoen de leiding gehad in het constructeurskampioenschap. Maar recentelijk is McLaren erin geslaagd om deze positie over te nemen, dankzij de consistente prestaties van hun coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Volgens Helmut Marko spelen de wisselvallige prestaties van Sergio Pérez hierin een grote rol.

LEES OOK: Toekomst ‘onvoorspelbare’ Pérez blijft ook na ontslag Ricciardo onzeker

Pérez heeft moeite met snelle aanpassingen

Sinds zijn overstap naar Red Bull heeft Pérez regelmatig kritiek ontvangen op zijn inconsistentie, vooral naast de prestaties van Max Verstappen. Marko heeft uitgelegd aan Sport.de dat Pérez vooral worstelt wanneer de auto snel aangepast wordt: “De resultaten van Pérez fluctueren, dat weten we. Vooral wanneer de auto in korte tijd verandert, heeft hij meer tijd nodig om zich aan te passen.”

LEES OOK: Norris ziet Red Bull nog altijd als gevaarlijk: ‘Mensen ontspannen te veel’

McLaren is constanter

McLaren lijkt minder last te hebben van wisselvallige prestaties en dat maakt hun duo momenteel sterker dan dat van Red Bull. “Dat is zeker een factor waarom McLaren op dit moment sterker is als het gaat om het rijdersduo. Qua snelheid kan Pérez het, maar zijn prestaties worden steeds onvoorspelbaarder”, aldus Marko.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!