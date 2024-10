Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt Sergio Pérez te waarschuwen over zijn toekomst. Het Formule 1-stoeltje van de Mexicaan is nog altijd niet veilig, ook al heeft de Oostenrijkse renstal recentelijk nog Daniel Ricciardo ontslagen. Volgens Marko worden de schommelingen van Pérez ook steeds “onvoorspelbaarder”.

Daniel Ricciardo reed in Singapore zijn laatste race in de Formule 1. De Australiër werd tijdens zijn tijd als Visa RB-coureur soms gezien als een optie om de worstelende Sergio Pérez te vervangen. Toch is de Mexicaan nog altijd niet veilig, ook al is Ricciardo nu de laan uitgestuurd. “Er is alleen een garantie in de Formule 1-sport als je dienovereenkomstig presteert,” waarschuwt Marko Pérez, tegenover sport.de.

Pérez begon het 2024-seizoen nog goed, met vier podiumplaatsen in de eerste vijf races, maar zit ondertussen alweer een tijdje in een vormdip. Sinds de Grand Prix van China heeft de Mexicaan niet meer op het podium gestaan. “Pérez heeft schommelingen, dat weten we”, benadrukt Marko. “Vooral als de auto op korte termijn wordt aangepast, heeft hij meer tijd nodig om zich aan te passen.”

LEES OOK: Norris ziet Red Bull nog altijd als gevaarlijk: ‘Mensen ontspannen te veel’

Schommelingen

McLaren heeft ondertussen het nog altijd worstelende Red Bull in het constructeurskampioenschap ingehaald. Volgens Marko komt dat deels door de aanhoudende mindere prestaties van Pérez. “Dat is zeker een factor waarom McLaren op dit moment sterker is dan wij als het gaat om rijdersparen”, aldus de Oostenrijker. “Qua snelheid kan hij het. Hij heeft alleen schommelingen die steeds onvoorspelbaarder worden.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!