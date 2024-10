Lando Norris ziet nog lang geen reden om het rustiger aan te doen in zijn titelstrijd met Red Bulls Max Verstappen. Het Oostenrijkse team ligt volgens de McLaren-coureur namelijk nog altijd op de loer, zeker omdat Verstappen een voorsprong heeft in het coureurskampioenschap. Norris motiveert zijn team daarom om hard te blijven werken.

Norris reed in Singapore een dominante race, en pakte met een voorsprong van een ruime twintig seconden op Verstappen de overwinning. De Brit bracht daarmee zijn achterstand op de huidig wereldkampioen terug tot 52 WK-punten. Volgens Norris is dat echter nog een veel te groot gat met de Red Bull-coureur om het rustig aan te gaan doen.

“Alleen? Dat zijn nog steeds veel punten, zeker als Max tweede wordt. Het gaat niet snel genoeg naar beneden”, reageert de McLaren-coureur, wanneer hem door Channel 4 gevraagd wordt naar zijn huidige achterstand.

Norris weet ook wel waarom het gat tussen de twee leiders in het coureursklassement nog zo aanzienlijk is. “Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen maanden goed heb gepresteerd. Verschillende omstandigheden hebben niet geleid tot resultaten zoals (in Singapore, red.)”, legt de Brit uit. “Ik zou willen dat ik dichter bij (de leiding in, red.) het kampioenschap was. We hebben de dingen op de koop toe genomen, maar we gaan vooruit.”

Te snel afgeschreven

De McLaren-coureur weet ook dat zijn team hard moet blijven werken als ze meer van zulke “makkelijke” races, zoals de dominante zege in Singapore, willen rijden. “Het team doet het geweldig, maar we moeten het opnemen tegen Red Bull. Mensen blijven ze snel en te gemakkelijk afschrijven”, waarschuwt Norris.

“Als je het tegen Red Bull opneemt, neem je het op tegen Max. Ze hebben de sport de afgelopen jaren gedomineerd”, vervolgt de McLaren-coureur. “Ze zijn harde concurrenten. Ik heb het gevoel dat mensen zich te veel ontspannen. Als je Max en Red Bull achter je hebt staan, dan doen ze alles wat ze kunnen.”

