Lando Norris rekende tijdens de afgelopen GP van Singapore af met naaste rivaal Max Verstappen en maakte weer wat punten goed in het coureurskampioenschap. De Engelsman wist zijn poleposition te vertalen naar zijn derde zege ooit. Oud-coureur David Coulthard verbaasde zich over de ‘uitzonderlijke manier’ waarop Norris de race op zijn naam zette en plaatste hem direct in een bijzonder rijtje.

LEES OOK: Ferrari neemt laatste upgrades mee naar Austin: ‘Elk beetje kan een verschil maken’

Alvorens het startsein werd gegeven, was het nog maar de vraag of Lando Norris zijn eerste plek kon behouden. De McLaren-coureur kwam dit jaar meermaals onder vuur te liggen vanwege zijn langzame starts. Echter, op Marina Bay slaagde hij erin de leiderspositie te verdedigen, zelfs met Max Verstappen in zijn kielzog. Tweeënzestig ronden later kwam Norris als eerste over de streep, met een voorsprong van twintig seconden op zijn Nederlandse concurrent.

“Een masterclass,” zo beschreef David Coulthard het optreden van Norris tegenover Channel 4. “Dat hij de muur elke keer weet aan te tikken zonder te crashen, laat zien dat hij zijn auto tot in de perfectie beheerst. Dat hij tegen het einde van de race nog blokkeerde en de vangrail raakte, verraste me een beetje, maar daarbuiten was het foutloos. Mens en machine in perfecte harmonie.”

‘Dit was uitzonderlijk’

“Het ging al zo vanaf de allereerste vrije training,” vervolgde Coulthard. “Hij was beter dan Oscar (Piastri, red.), die zelf ook een indrukwekkende race heeft gereden. Het lijkt wel alsof Lando (Norris, red.) zo bescheiden is dat hij zich niet realiseert wat voor grootse prestaties hij levert. Op zijn best durf ik hem naast Senna, Schumacher en Hamilton te plaatsen. Met een beetje geluk kunnen we allemaal een Grand Prix winnen, maar dit was uitzonderlijk,” besloot de Schot.

LEES OOK: Rosberg verbaast zich over ‘vreemde’ foutjes Norris: ‘Hamilton en Verstappen doen dat niet’

Niet alle oud-coureurs zijn onder de indruk van Norris’ laatste zege. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg stelde juist dat coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen niet de foutjes maken die Norris af en toe nog laat zien. De Duitser vond het maar ‘vreemd’ dat Norris drie keer bijna van de baan vloog. “Dat moet hij echt verbeteren als hij wil vechten voor het kampioenschap,” zei Rosberg tegen Sky Sports.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!