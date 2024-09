Oud-kampioen en Formule 1-analist Nico Rosberg was verbaasd dat Lando Norris nog zoveel fouten maakte voordat hij in Singapore als eerste over de streep kwam. De Engelsman wist titelrivaal Max Verstappen vanaf de start achter zich te houden, maar reed daarna niet feilloos naar de winst. Meerdere keren dreigde hij zijn race in de muur te eindigen. “Hamilton en Verstappen zouden dat soort fouten niet maken,” merkte Rosberg achteraf op.

LEES OOK: Horner zag Norris bijna van de baan vliegen in Singapore: ‘Ongelofelijke geluksvogel’

“Het was heel vreemd dat Norris zoveel fouten maakte tijdens de race,” aldus Nico Rosberg in de podcast van Sky Sports. “Het verbaasde me enigszins – hij raakte twee keer echt de muur.” De Duitser spreekt van ‘ernstige’ misstappen, waarbij Norris van geluk mag spreken dat het niet eindigde in een DNF. Een aantal keer ging de McLaren-coureur te wijd door de bocht, maar wist hij een crash te voorkomen.

‘Maakt nog te veel fouten’

“Hij ging kilometers van de baan bij een haarspeldbocht door een remfout,” zei Rosberg. “Niet een kleine remfout, maar een gigantische remfout,” voegde hij eraan toe. “Vervolgens raakte hij dezelfde muur waar George Russell vorig jaar crashte in de laatste ronde van de race. En wat je je misschien niet herinnert, is dat hij ook nog eens bijna van de baan ging toen hij later een achterblijver inhaalde.”

“Dat zijn al drie momenten,” concludeerde Rosberg. “En dat is eigenlijk heel vreemd. Ik kan me niet herinneren dat ikzelf, of Max Verstappen of Lewis Hamilton, bij een comfortabele voorsprong zulke grote fouten maakten. Ik weet dat Singapore een zware race is, zowel mentaal als fysiek, maar Norris heeft sowieso de neiging om af en toe nog kleine fouten te maken. Dat moet hij echt verbeteren als hij wil vechten voor het kampioenschap.”

Bekijk de beelden van Norris’ uitschieters hieronder:

