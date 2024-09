Lando Norris reed zondag naar de overwinning tijdens de GP van Singapore. Het is de derde zege voor de McLaren-coureur, die titelrivaal Max Verstappen op gepaste afstand wist te houden. De winst was echter allesbehalve vlekkeloos; meermaals maakte de MCL38 contact met de muur. Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukte achteraf dat Norris een ‘ongelofelijke geluksvogel’ was geweest.

Horner liet na de race via de boordradio aan Max Verstappen weten dat Norris voldoende foutjes had gemaakt. “Ik wilde aantonen dat Norris een ongelofelijke geluksvogel is”, lichtte hij naderhand toe. “De muur één keer raken is meestal een wake-up call voor coureurs. Maar als je hem twee keer weet te raken zonder te crashen, dan heb je echt een engeltje op je schouder.”

Horner moet erkennen dat Lando Norris en McLaren de sterkste waren in Singapore. “Ik denk dat Lando (Norris, red.) ons een stapje voor was, vooral op de mediumband”, vervolgde de Engelsman. “Op de mediums was hij heel, heel erg snel. Gelukkig zag ik nergens anders een auto die sneller was dan Max (Verstappen, red.).” McLaren liep dit weekend verder uit in het constructeurskampioenschap. De papaja’s staan inmiddels eenenveertig punten voor op Red Bull. “Er staat nog veel racewerk op het programma”, besloot Horner stellig.

Coureurskampioenschap

Dankzij zijn overwinning op Marina Bay staat Lando Norris nog maar tweeënvijftig punten achter titelrivaal Max Verstappen. Met nog zes Grands Prix op de kalender – inclusief drie sprintweekenden – kan de Engelsman nog steeds kampioen worden. Norris moet vooral hopen op een uitvalbeurt van zijn concurrent; als hij nu elke keer eerste wordt en Verstappen tweede, gaat de titel namelijk naar de Nederlander.

Bekijk de beelden van Norris’ uitschieters hieronder:

