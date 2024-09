Oud-wereldkampioen en Formule 1-analist Nico Rosberg is het laatste opstootje tussen Christian Horner en Toto Wolff niet ontgaan. De twee teambazen zijn rivalen van het eerste uur en kregen het na de GP van Singapore opnieuw met elkaar aan de stok. Horner suggereerde dat Mercedes-coureur George Russell in de toekomst een optie zou kunnen zijn voor Red Bull. Een duidelijke steek onder water, denkt Rosberg.

Russell heeft nog geen nieuw contract getekend voor na 2025. Horner benadrukte dat de Engelsman in de toekomst een belangrijke optie kan zijn voor Red Bull. “Het zou dom zijn om hem niet te overwegen”, aldus de teambaas. “Horner probeert Toto (Wolff, red.) uit de tent te lokken,” reageerde Nico Rosberg in een podcast van Sky Sports. “Hij wil de druk binnen Mercedes een beetje opvoeren — George (Russell, red.) heeft immers nog geen contract.”

Was het slechts een steek onder water, of heeft Red Bull serieuze interesse in de 26-jarige coureur? “Niets weerhoudt Christian (Horner, red.) ervan om de stoute schoenen aan te trekken en Russell nu al weg te kapen met een contract,” legde Rosberg uit. “Ik weet niet of hij interesse zou hebben in Red Bull, maar zo’n opmerking verhoogt wel de druk bij Mercedes.”

Natuurlijk zijn ze bij Mercedes ook niet vies van een beetje stoken. Toto Wolff heeft de oogappel van Christian Horner, Max Verstappen, lange tijd het hof gemaakt, alvorens hij toch koos voor een toekomst met Andrea Kimi Antonelli. Wolff benadrukte echter dat hij niet uitsluit dat er nog meer ‘geflirt’ zal plaatsvinden met de drievoudig wereldkampioen.

