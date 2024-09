Williams-coureur Franco Colapinto gooide hoge ogen tijdens de GP van Singapore. Niet alleen eindigde hij boven teamgenoot Alexander Albon, die uitviel vanwege de hitte, maar hij kende ook nog eens een sensationele start. De 21-jarige rookie maakte direct een aantal plaatsen goed dankzij een gedurfde inhaalactie. Helaas was niet iedereen gediend van deze ‘banzai’-manoeuvre.

“Franco (Colapinto, red.) maakt een divebomb! Wat doet hij?”, klonk het zondag over de boordradio van Alexander Albon. De Brits-Thaise coureur moest toekijken hoe zijn nieuwe teamgenoot op spectaculaire wijze een aantal plaatsen won tijdens de start. “Niemand kon dankzij hem meer de bocht insturen,” lichtte Albon achteraf toe. “Ik zat helemaal aan de buitenkant, dus ik was uiteindelijk de dupe van deze actie.”

Ook Carlos Sainz was niet onder de indruk van de inhaalactie. “Ik moest bij de start erg voorzichtig zijn”, verklaarde de Spanjaard na de race. “Er kwam een Williams langs de binnenkant met een soort banzai-actie. Ik geloof dat het Franco (Colapinto, red.) was. Hij duwde bijna twee of drie auto’s van de baan. Dat soort risico’s neem je als rookie, maar ik was bijna mijn hele race kwijt.”

‘Was gewoon een goede start’

“Ik begrijp het niet,” reageerde Franco Colapinto toen hem later naar de klachten werd gevraagd. “Ik zag alleen Tsunoda naast me. Er was genoeg ruimte, dus ik besloot de bocht aan de binnenkant in te gaan. Ik zag een gat en ik ging ervoor – het was gewoon een goede start. Dat heeft zich duidelijk uitbetaald. Al met al was het een goede eerste race in Singapore. Het was erg zwaar door de hitte en luchtvochtigheid, maar ik heb het volbracht.”

Ook buiten de grid klinkt er enthousiasme over de actie van Colapinto. Formule 1-analist Will Buxton spreekt op sociale media van ‘een magische manoeuvre’. “Hij trapt keihard op de rem en raakt de apex waarbij alleen zijn linkervoorwiel een beetje blokkeert,” zag Buxton. “De auto breekt uit in bocht 2, maar hij houdt zijn voet op het gas. Wauw!”

