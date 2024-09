Na Adrian Newey en Jonathan Wheatley heeft nog een ander Red Bull-kopstuk besloten het team te verlaten. Hoofdstrateeg Will Courtenay gaat vanaf medio 2026 aan de slag als sportief directeur bij rivaal McLaren. Dat maakte het team dinsdag bekend. Courtenay is een Red Bull-strateeg van het eerste uur; sinds het debuut in 2005 is hij al werkzaam in Milton Keynes.

McLaren heeft ondertussen wéér een nieuwe aanwinst binnengehaald. De komst van Will Courtenay is de zoveelste stap in de grote herstructurering onder leiding van teambaas Andrea Stella. “De ervaring van Will (Courtenay, red.), zijn professionaliteit en passie voor motorsport maken hem de ideale kandidaat om onze sportieve afdeling te leiden”, aldus Stella. “Ons team bevindt zich op dit moment in een cruciale fase. We zijn ervan overtuigd dat hij een geweldige toevoeging is, terwijl we blijven strijden voor overwinningen en kampioenschappen.”

Red Bull heeft nog niet officieel gereageerd op de transfer van Will Courtenay. Een woordvoerder liet aan de BBC weten dat het team hem wel ‘veel succes wil wensen met deze toekomstige stap’. “Na een lange en succesvolle tijd bij ons team, waar hij sinds de Jaguar-dagen bij betrokken was, vinden we het jammer om Will (Courtenay, red.) te zien vertrekken. Hij blijft deel uitmaken van het team en werkt zijn contract af tot medio 2026.”

