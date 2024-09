Voormalig Formule 1-coureur en commentator Martin Brundle was niet onder de indruk van het ‘afscheid’ van Daniel Ricciardo. Hij is ervan overtuigd dat de goedlachse Australiër zijn laatste Grand Prix reed in Singapore en binnenkort vervangen zal worden door Liam Lawson. Brundle vindt het jammer dat Visa RB maar ‘halfslachtig’ is omgegaan met de ultieme race van Ricciardo.

LEES OOK: Laurent Mekies heeft spijt: ‘Zijn te open geweest over Daniel Ricciardo’

“Visa RB haalde Daniel Ricciardo vlak voor het einde van de race naar binnen voor verse banden,” schreef Brundle in een column voor Sky Sports. “Daardoor kon hij op het nippertje de snelste rondetijd neerzetten. Dit leverde hem geen extra punt op (Ricciardo finishte niet in de top tien, dus deed niet mee voor WK-punten, red.) maar hij ontnam dat punt wel aan Lando Norris en McLaren.”

LEES OOK: McLaren wil discussie over Visa RB: ‘Eigenaardig dat de snelste ronde prioriteit was’

“Het was zijn (Ricciardo, red.) laatste race in de Formule 1 voor de komende tijd, en misschien wel voor altijd,” vervolgde Brundle. De commentator is ervan overtuigd dat Lawson tijdens de eerstvolgende Grand Prix in Austin het stokje overneemt. “Het was een nogal halfslachtig en verwarrend vertrek vanuit het team,” merkte Brundle op. “Gelukkig beloonden de fans hem nog met de titel ‘Driver of the Day’ – een mooi afscheidscadeau.”

Liam Lawson

“Hij heeft het al die jaren ontzettend goed gedaan,” prees Brundle de Australische routinier. “Ik wil hem veel succes wensen in de toekomst; hij is een coureur van wereldklasse. Liam Lawson zal zijn auto overnemen in Austin. Hij krijgt eindelijk de kans om te bewijzen dat hij volgend jaar bij een van de twee Red Bull-teams hoort te rijden.”

Brundle sluit niet uit dat Lawson volgend jaar direct doorschuift naar Red Bull en naast Max Verstappen komt te rijden. “Sergio Pérez startte in Singapore vanaf de dertiende plek en kwam uiteindelijk als tiende over de finish,” constateerde de voormalig Formule 1-coureur. “Het was wederom een teleurstellend resultaat. Dit wordt in de toekomst echt een probleem voor Red Bull.”

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!