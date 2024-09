Visa RB-teambaas Laurent Mekies vindt het jammer dat de situatie rondom Daniel Ricciardo zo publiekelijk is besproken. Tijdens het raceweekend in Singapore werd bekend dat er binnenkort vergaderd wordt over de toekomst van de 35-jarige Australiër. De kans is groot dat hij vroegtijdig vervangen wordt door Liam Lawson. Mekies had deze informatie achteraf liever binnen de organisatie gehouden.

LEES OOK: Lovende woorden van Ricciardo voor Verstappen: ‘Veel respect’

“Het kan geen kwaad om de prestaties van je coureurs om de zoveel races te evalueren,” legde de Fransman uit tegenover SiriusXM. “Maar ik denk dat we er soms te open over zijn geweest – in het eerste deel van het seizoen, maar ook in aanloop naar de zomerstop. Daarna is er zelfs openlijk toegegeven dat we na Singapore zouden vergaderen.” Vooral Red Bull-adviseur Helmut Marko en de CEO van Visa RB, Peter Bayer, praatten hun mond voorbij.

LEES OOK: Teamleiding Red Bull staat voor grote beslissing: ‘Na Singapore weten we wie waar rijdt’

“Dat hoort er allemaal bij,” vervolgde de teambaas. “Maar het kan ook invloed hebben op de hoeveelheid druk die een coureur ervaart. Vooral bij Daniel (Ricciardo, red.) was dat het geval,” legde Mekies uit. “Hij heeft daar veel last van gehad dit seizoen. Tijdens sommige races meer dan bij andere, maar hij heeft het soms echt moeilijk gehad. Natuurlijk zijn alle coureurs topatleten, maar we moeten de druk niet onnodig opvoeren.”

Ricciardo was na de GP van Singapore zichtbaar ontroerd. De Australiër hield er absoluut rekening mee dat hij zijn laatste race in de Formule 1 had gereden. “Als dit het was… Ik wil er geen verdrietig verhaal van maken, maar het is mooi geweest,” zei hij tegen Viaplay. “Er is een kans dat je me niet in Austin ziet.”

NU digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!