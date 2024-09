In een recent interview met Sky Sports heeft Daniel Ricciardo zijn waardering voor voormalig teamgenoot Max Verstappen uitgesproken met lovende woorden. Ricciardo beschrijft Verstappen niet alleen als een geweldige coureur, maar ook als een volwassen jongeman.

Waardering voor vriendschap

Ricciardo heeft benadrukt dat Verstappen altijd een grote waardering heeft getoond als het gaat om vriendschap. Dit is opnieuw duidelijk geworden na de race in Japan eerder dit jaar. Na deze race heeft Ricciardo veel kritiek ontvangen, maar Verstappen was een van de weinige coureurs die hem een ondersteunend bericht heeft gestuurd. In dat bericht heeft Verstappen het volgende geschreven: “Blijf sterk, we weten wat je kunt. Laat je niet beïnvloeden door de buitenwereld.” Ricciardo waardeert de steun van Verstappen enorm. “Ik heb veel respect en waardering voor Max.”

Deze lovende woorden illustreren niet alleen wederzijds respect tussen de coureurs, maar ook de menselijke kant van de competitieve wereld van de Formule 1. Ricciardo’s waardering voor de Nederlander toont aan dat zelfs in een intense rivaliteit, er ruimte is voor vriendschap en steun.

