Daniel Ricciardo heeft zijn voormalig teamgenoot Max Verstappen enorm geholpen door een WK-puntje af te snoepen van Lando Norris. De Australiër pakte op de valreep tijdens de GP Singapore nog de snelste raceronde af van Norris, waardoor de McLaren-coureur iets minder hard inloopt op Verstappen in het coureurskampioenschap.

Ricciardo startte als zestiende bij de race in de straten van Singapore, en eindigde deze ook onderaan de ranglijst. Toch was de Australiër, in ieder geval voor Verstappen- en Red Bull-fans, misschien wel de held van de dag. In de laatste rondes van de race ging de Visa RB-coureur voor de snelste raceronde, die toen nog in handen was van winnaar Lando Norris. Ricciardo wist de tijd van Norris te verbeteren, en pakte zo een puntje van zijn voormalig McLaren-teamgenoot af.

Verstappen kreeg over de boordradio van Christian Horner te horen over de heldendaad van Ricciardo. “Bedankt, Daniel”, reageerde de drievoudig wereldkampioen blij. Ook Formule 1-fans konden de daad van de man uit Perth wel waarderen, want Ricciardo werd namelijk uitgeroepen tot de Driver of the Day.

Ererondje

“We maakten een pitstop met nog een aantal rondes te gaan om zo voor de snelste raceronde te kunnen gaan”, legt Ricciardo uit voor de camera’s van Canal+. “Het was meer een ererondje. Er waren veel emoties (tijdens de verdere race, red.) en natuurlijk was het erg vermoeiend.” De Australiër grapt ook dat Verstappen wel een heel mooi kerstcadeau voor hem mag kopen, mocht de Nederlander straks de wereldtitel met één punt verschil op Norris pakken.

Ricciardo’s snelste ronde betekent ook dat Verstappen vanaf nu bij elke resterende Grand Prix en sprintrace als tweede kan eindigen, achter Norris, en, ongeacht de bonuspunten voor de snelste rondes, nog steeds het coureurskampioenschap kan winnen.

