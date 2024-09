De voorsprong van Max Verstappen op Lando Norris is in de WK-stand door het resultaat van de Grand Prix van Singapore geslonken tot 52 punten. Dat was voorafgaand aan de race nog 59 punten.

De Brit pakt door de winst en de snelste ronde 25 punten op het Marina Bay Street Circuit. De Nederlander krijgt er door zijn tweede plek 18 bij. Daardoor knabbelt Norris opnieuw wat van zijn achterstand af. Geen van beiden reed de snelste ronde: Daniel Ricciardo pakte die in de slotfase na een speciaal daartoe bedoelde pitstop nog af van Norris, hij hielp zijn vriend Verstappen daarmee een handje.

Mede dankzij Oscar Piastri’s derde plek (15 punten) is McLaren in de strijd om de constructeurstitel fors uitgelopen op Red Bull. McLaren vertrekt namelijk met 40 punten uit Singapore, Red Bull slechts met 19 punten (Sergio Pérez krijgt er eentje voor P10). Het verschil is daardoor gestegen van 20 naar 41 punten in het voordeel van Norris en consorten. Er zijn nog zes reguliere races te gaan dit seizoen en drie sprintraces.

