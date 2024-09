Lando Norris is in de WK-strijd met Max Verstappen verder ingelopen op de Nederlander. De Brit van McLaren wint met overmacht de Grand Prix van Singapore. Voor Norris betekent het – na Miami en Zandvoort – zijn derde zege van het seizoen. Verstappen wordt na 62 ronden als tweede afgevlagd, wel op ruime afstand van Norris. Oscar Piastri eindigt als derde. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de avondrace in Singapore dat de safety car binnen is gebleven.

Hierbij, de GP van Singapore in vogelvlucht:

RONDE 1/62: Bij een temperatuur van een dikke 31 graden Celsius (en een hoge luchtvochtigheid van 76 procent) doven de lichten voor de start van de GP van Singapore. Lando Norris kent vanaf pole een goede start. Max Verstappen (P2) is iets minder goed weg, maar behoudt zijn tweede plek, voor Lewis Hamilton. Verder naar achteren wint Sergio Pérez bij de start drie plaatsen: van P13 naar P10.

RONDE 5/62: Verstappen heeft moeite om het tempo van leider Norris te volgen. De achterstand groeit langzaam en bedraagt ruim twee seconden. Hamilton rijdt achter hem op softs en staat onder druk van Mercedes-teamgenoot George Russell, die aangeeft dat hij opgehouden wordt.

Albon eerste uitvaller

RONDE 17/62: Alexander Albon (Williams) is de eerste uitvaller in de race vanwege een oververhitte motor. Zijn rookie-teamgenoot Franco Colapinto rijdt ondertussen op P9 en weet vooralsnog Pérez achter zich te houden. De marge tussen Norris en Verstappen bedraagt inmiddels bijna twaalf seconden.

RONDE 30/62: Norris klaagt over schade aan zijn voorvleugel, nadat hij in bocht 14 de muur heeft geschampt. Norris heeft nog wel een voorsprong van 25 seconden op Verstappen, die voor het eerst naar binnen komt en zijn mediums inruilt voor de harde compound.

RONDE 31/62: Norris gaat naar binnen voor zijn eerste pitstip, met de schade aan de voorvleugel valt het wel mee. De Brit komt voor teamgenoot Piastri de baan op. Piastri is nog niet naar binnen geweest, Verstappen rijdt ruim zeventien seconden achter de Australiër.

RONDE 39/62: Piastri komt eindelijk naar binnen voor zijn eerste stop. Het team had lang gewacht en gegokt op een safetycarsituatie. Hij komt nu achter de Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton de baan op. Vanaf P5 moet hij nu de aanval inzetten op de auto’s voor hem.

Piastri achterhaalt Russell

RONDE 45/62: Piastri achterhaalt Russell met een gedurfde inhaalactie en nestelt zich op P3. Het gat met Verstappen op P2 bedraagt ruim achttien seconden, maar de McLaren is aanzienlijk sneller dan de Red Bull. De jacht lijkt geopend!

RONDE 49/62: Norris krijgt het dringende verzoek van het team om wat te drinken en gefocust te blijven na een paar kleine foutjes onderweg. Zijn voorsprong op Verstappen is echter riant: een dikke 27 seconden. Daarachter: Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Hülkenberg en Pérez.

RONDE 62/62: Het vuurwerk boven Marina Bay Street Circuit barst los als Lando Norris als winnaar wordt afgevlagd. Hij was van start tot finish heer en meester en loopt in de WK-stand verder in op Max Verstappen, die op ruim dertig seconden als tweede finisht. Oscar Piastri eindigt als derde. Daniel Ricciardo pakt op de valreep de snelste ronde en pakt daarmee een WK-puntje af van Norris.

Top-10: Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Hülkenberg, Pérez.

Uitslagen

