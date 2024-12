Ook in zijn jubileumjaar volgde FORMULE 1 Magazine Max Verstappen op de voet tijdens zijn wereldreis over 24 haltes. Acht redacteuren en drie columnisten vertellen over hun opvallendste, persoonlijke herinnering aan hem in 2024. Dit keer is het de beurt aan verslaggever Gerard Bos, met een rebels Max-moment.

Wie herinnert het zicht niet: de overdreven straf van de FIA-stewards voor Max Verstappens ‘f*cked’. Het leidt tot een bijzonder moment waar ik op de neus bij sta in Singapore. Op zaterdag blijkt Max ineens erg zuinig in zijn respons tijdens de FIA-persconferentie. Vragen van media wil hij best beantwoorden, klinkt het, maar dan buiten de FIA-perszaal: een ludiek protest. En dus staan we kort erna ineens met hem op de gang. Als een FIA-woordvoerder toesnelt om hem erop te wijzen dat hij éérst verplicht naar de tv-stations moet, vraagt hij ons als verslaggevers: “Zullen we dit dan onderweg doen? Als jullie dat goed vinden?”

Prima natuurlijk; het siert hem zelfs dat hij het vraagt en het tekent wat voor relaxte gozer hij is. Terwijl mijn concullega’s met hem richting paddock gaan, besluit ik voor onze socials nog snel foto’s te maken van de chaos. Helaas lig ik daardoor op achterstand, tijd voor een ‘inhaalrace in Verstappen-stijl’: vanuit het achterveld glip ik via de buitenkant subtiel langs enkele collega’s om zo vooraan te eindigen. Vlak achter de hoofdrolspeler van dit bijzondere schouwspel.

Ik ben nog net op tijd voor het vangen van zijn nu wel uitgebreide quotes. Fotografen zijn er ook, tv-ploegen nog niet. Dus heeft het volk voor even geen weet van deze spontane ‘Maxconferentie’. Hij antwoordt uitgebreid in wat een hectische toestand blijkt. Heerlijk. Ik kan persoonlijk wel genieten van de actie van Max Verstappen, hij kan slecht tegen onrecht (goede eigenschap!) en is op zo’n moment heerlijk rebels. Gelukkig maar, want eenheidsworsten zijn er al genoeg.

