Max Verstappen overweegt om eerder met de Formule 1-sport te stoppen, als hij vaker met “domme dingen”, zoals zijn taakstraf voor grof taalgebruik, te maken krijgt. Dat onthult de Nederlander na het Grand Prix-weekend in Singapore. Voor Verstappen is, mede dankzij het vele succes dat hij al in de autosport heeft geboekt, plezier belangrijk. Volgens de Nederlander wordt deze zeker bedorven als hij niet meer zichzelf mag zijn.

Verstappen reed tijdens de Grand Prix in Singapore naar een keurige tweede plek. De knappe prestatie van de Nederlander in de moeilijk bestuurbare RB20 was echter niet het belangrijkste onderwerp van gesprek. Verstappen kreeg nog voordat het raceweekend begon van de FIA een taakstraf voor zijn taalgebruik tijdens de persconferentie. De hele saga rondom het incident zorgt ervoor dat Verstappen misschien wel overweegt om eerder met de F1 te stoppen.

“Dit soort dingen bepalen zeker ook mijn toekomst”, is Verstappen duidelijk, tegenover de aanwezige pers in Singapore. “Als je niet jezelf kunt zijn of met dit soort domme dingen te maken krijgt. Ik denk dat ik nu in de fase van mijn carrière zit dat je hier niet constant mee bezig wilt zijn. Als je te maken krijgt met al dit soort domme dingen, is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport.”

Verstappen kent al heel wat succes in de Formule 1-sport, waaronder 61 overwinningen en drie wereldtitels. Het plezier in de sport is daarom tegenwoordig een belangrijkere motivatie voor de 26-jarige dan het behalen van overwinningen. “Natuurlijk is het geweldig om succes te hebben en races te winnen, maar als je dat allemaal hebt bereikt, dan wil je het ook gewoon naar je zin hebben”, legt de Nederlander uit.

‘F1 gaat ook zonder mij door’

Verwacht Verstappen dat de FIA hun fout toegeeft, als ze horen dat ze de wereldkampioen misschien uit de sport duwen? De Limburger betwijfelt dat. “Voor mij geldt natuurlijk op een gegeven moment: als het genoeg is, is het genoeg. En we zullen zien. Ik bedoel, zoals ik al zei, het racen gaat door”, aldus de Red Bull-coureur. “De F1 gaat ook door zonder mij. Dat is geen probleem. Maar het is ook geen probleem voor mij, het is zoals het is.”

