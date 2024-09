Max Verstappen noemt het “vermoeiend”, de manier waarop de FIA omgaat met diverse incidenten van de laatste tijd en die van dit weekend tijdens de Grand Prix van Singapore. Daarmee doelt hij niet alleen op zijn eigen straf voor taalgebruik, maar ook op bijvoorbeeld de boete die Carlos Sainz kreeg voor het oversteken van de baan tijdens een rode vlag. “Waar hebben we het over?”

De Nederlander ging zondag na de race tijdens een nieuwe mediasessie – gepland ditmaal, dus minder hectisch dan zaterdag – nog even in op zijn opmerkelijke persconferentie van zaterdag. Hij lichtte de onvrede over de FIA bovendien toe. “Ik help de FIA juist altijd graag, vrijwillig zelfs. Dit jaar hielp bijvoorbeeld al jonge stewards. En dan krijg je dit”, verwees hij naar het opleggen van een maatschappelijke straf voor het gebruik van het woord ‘fucked’ tijdens de donderdagse persconferentie.

Hij vindt dat hij zichzelf moet kunnen zijn en blijven, zo klonk het zondagavond vervolgens. Daar hamerde Verstappen, puur en recht door zee als hij is, al vaker op. “Als dat niet meer kan, dan kun je maar beter niets zeggen. Dat wil toch niemand? Dan word je een robot, zo zou het niet moeten zijn in deze sport.”

De Nederlander erkende dat het ook iets wegneemt van zijn liefde voor de sport. Om vervolgens snel de blik op de nabije toekomst te richten: “Eerst maar even niets, een week of twee, en snel de focus op Austin (waar op 20 oktober de volgende Grand Prix is, red.).”

