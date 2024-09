Red Bull-adviseur Helmut Marko is het niet eens met het besluit van de FIA om McLaren hun controversiële achtervleugel te laten gebruiken. De Britse renstal moet hun achtervleugel wel aanpassen, maar volgens Marko is de ‘mini-DRS’ van McLaren geen grijs gebied waarover gediscussieerd kan worden.

De flexibele achtervleugel van de McLarens is al langer onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Vooral tijdens de Grand Prix in Bakoe viel het ontwerp op, want op beelden was te zien dat het bovenste element omhoog komt om een gleufopening bij hoge snelheid op de rechte stukken te creëren.

De FIA droeg McLaren op de vrijdag van de GP Singapore al op om aanpassingen te doen aan de achtervleugel, maar de Britse renstal mag de achtervleugel wel blijven gebruiken. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat het oordeel van de FIA daarom niet ver genoeg.

LEES OOK: McLaren onder druk: FIA eist aanpassing achtervleugel na ‘mini-DRS’ discussie

“De regels vertellen ons dat de vleugel niet zo gebouwd mag zijn dat hij kan buigen tijdens het rijden. De inspectie is één ding, die hebben ze doorstaan, maar wat er in de race gebeurt is een ander verhaal”, vertelt Marko aan Sky Germany. “Er is geen grijs gebied. Er staat precies (in de regels, red.) dat de vleugel niet aerodynamisch mag veranderen tijdens het rijden, dus of je doet een andere testmethode of je verandert de regels of je verbiedt deze vleugel.”

Geen diskwalificatie voor McLaren

Ondanks de vele commotie over de achtervleugel van McLaren in Bakoe, heeft de FIA geen enkel moment overwogen om het Britse team uit de resultatenlijst te schrappen. “De McLaren-vleugel doorstond alle tests en voldeed aan alles wat er in de technische richtlijnen stond”, legt FIA-directeur van de eenzitters Nikolas Tombazis uit. “In Bakoe stond de zon in een bepaalde richting, waardoor dit fenomeen meer naar voren kwam: dit was niet het geval in Monza of Spa, en niemand had het gemerkt. Als iemand naar ons toe was gekomen in Monza of Spa, hadden we eerder actie ondernomen.”

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!