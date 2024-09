McLaren wordt door de FIA verplicht om aanpassingen te doen aan de achtervleugel van hun bolide. Dit verzoek komt nadat andere teams hun twijfels hebben geuit over de legaliteit van het ontwerp. Het betwiste onderdeel van de achtervleugel zou in staat zijn om te draaien onder aerodynamische belasting. Hierdoor is er meer luchtstroom mogelijk tijdens hoge snelheden.

Flexibele vleugel onder de loep

Tijdens een onderzoek naar de werking van de vleugel heeft de FIA ontdekt dat de constructie voldoet aan de statistische regels. Echter heeft het design vraagtekens opgeroepen na de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hoewel er van nature enige vervorming kan optreden door de krachten die op de vleugel werken, is het niet toegestaan om onderdelen zo te ontwerpen dat ze specifiek bewegen onder bepaalde omstandigheden.

In een al langer bestaande technische richtlijn, bekend als TD34, heeft de FIA duidelijk aangegeven dat onderdelen niet opzettelijk mogen bewegen of vervormen door invloeden zoals temperatuur of aerodynamische belasting, iets waar nu vraagtekens bij de McLaren-vleugel zijn gezet.

Beslissing van de FIA

Hoewel de FIA eerder vragen over flexibele voorvleugels naast zich heeft neergelegd, is het nu genoodzaakt in te grijpen. Hiermee wordt voorkomen dat teams de grenzen van reglementen verder optrekken. “Onderdelen moeten altijd binnen de regels blijven, zelfs als ze flexibel zijn. De FIA moet duidelijk bepalen wat wel en niet acceptabel is”, aldus een van de teambazen.

Voorlopig mag McLaren de huidige versie van de achtervleugel blijven gebruiken op circuits waar deze effectief is, maar de aanpassingen zullen ervoor zorgen dat het betreffende deel niet langer de verdachte flexibiliteit vertoont. Dit biedt enige geruststelling aan de andere teams, die erop vertrouwen dat de FIA de reglementen handhaaft.

