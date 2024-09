Het raceweekend van de Grand Prix van Singapore belooft weer een indrukwekkende nachtrace te worden op het circuit van Marina Bay. Bekijk hieronder het volledige tijdschema zodat je niets hoeft te missen van alle actie op het circuit.

De Grand Prix van Singapore is een bekende nachtrace op de Formule 1-kalender. Het circuit van Marina Bay biedt met zijn krappe bochten en beperkte inhaalmogelijkheden een uitdaging voor de coureurs. Sinds de eerste editie in 2008 staat de grote prijs van Singapore bekend om zijn spectaculaire sfeer, waarbij de straten worden verlicht door duizenden lampen. De combinatie van hoge temperaturen, vochtigheid en het stratencircuit maakt de GP van Singapore een fysiek slopende race voor de coureurs.

Ferrari-coureur Carlos Sainz pakte vorig jaar de overwinning na een tactisch sterke race, waarbij hij de opkomende strijd van Mercedes en McLaren wist af te weren. Red Bull, dat het hele seizoen domineerde, kende hier een zeldzaam weekend zonder podium. Ook nu heeft het Oostenrijkse team het moeilijk. Wat kan Max Verstappen doen met zijn RB20 op het stratencircuit van Marina Bay?

Hoe laat begint de GP van Singapore 2024?

Vrijdag 20 september

11.30 – 12:30 uur 1e vrije training

15:00 – 16:00 uur 2e vrije training

Zaterdag 21 september

11:30 – 12:30 uur 3e vrije training

15:00 – 16:00 uur kwalificatie

Zondag 22 september

14:00 – 16.00 uur race

