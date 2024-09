Charles Leclerc heeft zijn gemengde gevoelens over de Grand Prix van Singapore gedeeld. De Ferrari-coureur is vanaf P9 gestart en heeft uiteindelijk P5 behaald. Leclerc reflecteert op zowel de positieve als de negatieve aspecten van het weekend.

Een sterke race

Leclerc beschouwt zijn race als een goede prestatie, ondanks de frustraties in het begin. “We hebben een hele goede prestatie geleverd. Ik denk niet dat we er meer uit konden halen,” aldus Leclerc. Na een lastige start heeft de Monegask niet meer kunnen doen dan afwachten. “Toen Fernando naar binnen ging voor een pitstop, kon ik gas geven. We hadden een goede snelheid en een sterke tweede stint, waardoor we konden terugkomen naar P5. Daar ben ik echt blij mee.”

Teleurstellende kwalificatie

Toch heeft Leclerc ook teleurstelling ervaren over het weekend in zijn geheel. “Ik was erg gefrustreerd door de banden tijdens de kwalificatie,” reflecteert Leclerc. “Uiteindelijk ben ik degene die de meeste schuld op zich moet nemen omdat ik fouten heb gemaakt zoals blokkeren en het overschrijden van track limits.” Leclerc benadrukt dat de kwalificatie cruciaal is, vooral op een circuit als Singapore. “Het gebeurt wel eens dat je fouten maakt en een slechte ronde rijdt, maar hier in Singapore betaal je daar de hoogste prijs voor.” Hij erkent dat het ontbreken van een goede ronde in Q3 een impact heeft gehad op zijn race.

“Als ik het weekend als geheel beschouw, ben ik verantwoordelijk voor een matig resultaat.” Ondanks de teleurstelling blijft Leclerc positief. “Als ik alleen naar de race kijk, vind ik dat we echt goed werk hebben geleverd.”

