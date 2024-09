Tijdens het raceweekend in Singapore is Max Verstappen in opspraak gekomen vanwege zijn taalgebruik in een persconferentie. Zijn woordkeuze heeft hem een taakstraf opgeleverd, wat bij velen als een overdreven straf wordt gezien. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur uit zijn kritiek door zijn bedenkingen te delen over de beslissing van de stewards.

Focus op taalgebruik

Het gebruik van scheldwoorden door Formule 1-coureurs heeft afgelopen weekend extra in de schijnwerpers gestaan. FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft er bij teams en coureurs op aangedrongen om meer aandacht te besteden aan hun woordkeuze. Dit geldt zowel tijdens de race als daarbuiten. Eén dag later heeft Verstappen een taakstraf gekregen voor het gebruik van een scheldwoord.

Vasseur pleit voor nuance in taalgebruik

De Ferrari-teambaas heeft benadrukt dat er volgens hem een onderscheid moet worden gemaakt tussen taalgebruik in de auto en in andere situaties. “Coureurs staan tijdens een race onder enorme druk terwijl ze met hele hoge snelheden rijden. Vergelijk dat niet met andere sporten waar atleten geen microfoons dragen tijdens de wedstrijd.” De Fransman heeft daaraan toegevoegd dat de straf voor Verstappen overdreven lijkt, zeker als je bedenkt in welke stressvolle omstandigheden coureurs vaak verkeren. “Misschien moeten we ons op andere dingen richten dan op enkele woorden die in een fractie van een seconde worden uitgesproken. Taalgebruik is niet de grootste zorg,” aldus Vasseur.

