Red Bull-teambaas Christian Horner verdedigt het taalgebruik van Max Verstappen tijdens de persconferentie in Singapore. De Nederlander kreeg een taakstraf doordat hij het woordje fucked gebruikte tijdens het persmoment. Volgens de teambaas worden scheldwoorden nu eenmaal ook gewoon in het dagelijks leven gebruikt. Horner is het daarom oneens met de taakstraf voor zijn coureur.

Verstappen kreeg voorafgaand aan de Grand Prix in Singapore van de FIA een taakstraf voor zijn taalgebruik tijdens de persconferentie. De Nederlander protesteerde tegen de straf door bijna niks te zeggen tijdens de persconferentie na de kwalificatie, en ook tijdens het persmoment na de race gaf Verstappen weinig lange antwoorden. Teambaas Christian Horner steunt de acties van zijn stercoureur.

“Ik denk dat Max zijn gevoel heel duidelijk heeft gemaakt”, vertelt de teambaas over Verstappens protest, tegenover de aanwezige media. “Natuurlijk zijn al deze coureurs rolmodellen. Maar ja, deze taal wordt in het dagelijks leven ook gebruikt. Het zou misschien beter zijn geweest als hij er anders mee was omgegaan. Dat zou dit ongemak hebben voorkomen. Ik weet niet hoeveel hij nu praat tijdens de FIA-persconferentie, maar ik neem aan dat het relatief weinig is.”

Horner verdedigt Verstappen

De Red Bull-coureur scheldt over de boordradio ook wel eens, wanneer een race niet helemaal goed verloopt. Volgens Horner is dat echter wel een andere soort situatie. “Ik neem aan dat het verschil zat tussen (schelden tijdens, red.) de persconferentie en over de radio.” Toch verdedigt Horner de acties van Verstappen. “(Het is wel, red.) een coureur van wie het Engels niet zijn moedertaal is. En daarnaast hebben we zelfs leden van het Koninklijk Huis die tegen fotografen zeggen dat ze de fucking foto moeten nemen. Reacties moeten relatief zijn.”

