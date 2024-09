Alexander Wurz, als GPDA-voorzitter belangenbehartiger van de Formule 1-coureurs, maakt gehakt van het besluit van de FIA om Max Verstappen voor het gebruik van het woord ‘fucked’ een straf op te leggen. “Dan moet je Günther Steiner levenslang schorsen”, vertelt hij in Singapore.

Namens de Grand Prix Drivers Association komt Wurz op voor de belangen van de huidige Formule 1-coureurs. “En omdat ik zelf in de Formule 1 heb gereden, begrijp ik heel goed wat er in de coureurs omgaat. natuurlijk zijn er altijd momenten waarop je moet ingrijpen. Maar ik heb hier geen enkel begrip voor, het gaat om iets wat gezegd is tijdens een persconferentie. Een F-woord, ja.”

De Oostenrijker vervolgt: “Als je Max Verstappen dáárvoor een straf geeft, had je Günther Steiner in zijn tijd als teambaas van Haas levenslang moeten schorsen. Maar dat hij op Netflix in Drive to Survive, en elders, maar F-woorden gebruikte, dát werd dan juist weer verheerlijkt.”

Felipe Massa is nog zo’n voormalige coureur die op de bres springt voor Verstappen. De Braziliaan, in het verleden onder meer actief voor Ferrari, heeft zo zijn eigen conflicten met de internationale autosportfederatie. Maar ook zijn oordeel is helder. “Dit heeft de FIA helemaal verkeerd aangepakt”, oordeelt hij. “Het gaat veel te ver om Max Verstappen een straf te geven voor iets dat hij zegt tijdens een persconferentie.”

GPDA-voorzitter Alexander Wurz neemt het in ferme bewoordingen op voor Max Verstappen. (Foto: ANP)