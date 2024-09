Kan Ferrari Red Bull nog inhalen voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap? Carlos Sainz sluit niet uit dat zijn team de huidige wereldkampioenen kan verslaan tijdens de laatste zes Grand Prix-weekenden. Toch durft de Spanjaard nog niet helemaal de Oostenrijkse renstal uit te vlakken, omdat Red Bull nog met upgrades komt.

Ferrari pakte met een vijfde en zevende finishplaats in Singapore, voor respectievelijk Charles Leclerc en Carlos Sainz, twee punten minder dan Red Bull. Toch loopt de Scuderia langzaam op de Oostenrijkse renstal in. Ferrari staat momenteel slechts 34 punten achter Red Bull in het constructeurskampioenschap, terwijl Red Bull zelf 41 punten achterloopt op McLaren.

Hoewel het ijzersterke McLaren misschien te hoog gegrepen is voor Ferrari, denkt Sainz wel dat zijn team achter Red Bull aan kan gaan. “McLaren heeft absoluut de overhand”, vertelt de Ferrari-coureur, tegen PlanetF1. “Zij zijn de favorieten voor de overwinning. We hebben Red Bull nog steeds in het vizier en McLaren natuurlijk, als zij het ineens minder goed doen of problemen krijgen. We moeten erbij blijven.”

Ferrari had aan het begin van het jaar niet verwacht dat het nog zo dicht bij de huidige wereldkampioenen zou kunnen komen. “Ik denk dat het een goede veerkracht van het team zou laten zien,” aldus Sainz over een mogelijke P2-finish in het kampioenschap. “Na een moeilijk deel van het jaar waarin we veel punten hebben ingeleverd en veel ontwikkelingscurve hebben opgegeven.”

‘Red Bull zal sterk terugkomen’

Toch durft de Spaanse coureur nog niet helemaal van de tweede plek voor zijn team te dromen. “Red Bull zal sterk terugkomen met de upgrades, ik denk dat ze aan het einde van het seizoen zullen begrijpen wat ze fout hebben gedaan. Met hun auto zal het ook niet makkelijk zijn om ze te verslaan”, besluit Sainz.

