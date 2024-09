McLaren-teambaas Andrea Stella vindt het “eigenaardig” dat Visa RB in Singapore voor de snelste raceronde ging. De Italiaan lijkt te twijfelen aan de autonomie van het team, en zusterteam Red Bull, omdat de actie van Daniel Ricciardo vooral Max Verstappen ten goede kwam. McLaren wil daarom een discussie over de band tussen de twee RB-teams.

Het was een opvallende actie aan het einde van de Grand Prix van Singapore. Daniel Ricciardo, die achteraan het veld rondreed, maakte een onverwachte pitstop om zo de snelste raceronde van Lando Norris af te pakken. De Australiër eindigde zelf buiten de top tien, waardoor het WK-punt verloren ging. Wel liep Norris daardoor minder hard in op WK-leider Max Verstappen.

LEES OOK: Ricciardo helpt Verstappen bij zijn titelstrijd: ‘Bedankt, Daniel!’

De actie van Ricciardo leek vooral gericht te zijn op het helpen van Visa RBs zusterteam Red Bull. Ook McLaren-teambaas Andrea Stella komt tot die conclusie en wil daarom in discussie over de band tussen de twee teams. “Ik ken de feiten niet. Ik zag alleen dat RB voor de snelste ronde ging en dat is gelukt”, vertelt Stella, tegenover Motorsport.com. “Maar om hier te praten over sportiviteit en zo, is niet op zijn plaats. Dus ik denk dat we het op zijn waarde moeten schatten.”

Twijfels over autonomie

Stella lijkt geen nader onderzoek naar de snelste ronde zelf te willen, maar betwijfelt wel of beide RB-teams zich met deze actie volledig autonoom hebben gedragen. “(Visa RB, red.) heeft de snelste ronde gescoord en mogelijk als onderdeel van een gesprek op de langere termijn, moeten we de sport in een positie brengen waarin teams zich op elk moment, of het nu op het circuit is of in de fabriek, volledig autonoom gedragen”, aldus Stella. “Dit is nu eenmaal een constructeurskampioenschap.”

“Dit moet zeker worden aangepakt”, vervolgt de McLaren-teambaas. “Maar op geen enkel moment heb ik nu redenen om te zeggen dat RB voor de snelste ronde ging om Red Bull te steunen. Ik vind het gewoon een beetje eigenaardig. Ik was een beetje verbaasd dat de hoogste prioriteit van Visa RB in Singapore was om de snelste ronde van de race te gaan rijden.”

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!