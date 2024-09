Waar meerdere coureurs hun vraagtekens plaatsen bij de achtervleugel van McLaren, zweren Oscar Piastri en Lando Norris bij de legaliteit van hun bolide. Laatstgenoemde is zelfs trots dat zijn team een dergelijke troef heeft gevonden. De naaste rivaal van Max Verstappen, die nog maar negenenvijftig punten verwijderd is van zijn eerste titel, prijst McLaren voor de ‘coole’ innovaties.

“Alles is getest, alles is legaal,” zei Lando Norris over de achtervleugel. In gesprek met Autosport legde hij uit dat McLaren de basisprincipes van de Formule 1 vertegenwoordigt. “Alles binnen de regels verkennen, dat is wat we doen,” aldus de Engelsman. “Dat is waar Formule 1 uiteindelijk om draait. We hebben alle tests doorstaan en de FIA is tevreden. Nu ben ik eigenlijk alleen maar trots op het team.”

“Ik ben blij dat McLaren de grenzen durft op te zoeken,” vervolgde hij. “Dat moet ook als je aan de top wilt rijden en wilt concurreren met mensen die ook buiten de gebaande paden denken. Het maakt me alleen maar trotser dat we dit soort mogelijkheden ontdekken. Het is juist cool om dergelijke innovaties te zien.” Ondanks Norris’ zelfvertrouwen bestaat er een kans dat er alsnog maatregelen worden genomen tegen de achtervleugel van McLaren – de FIA houdt de zaak ‘nauwlettend in de gaten’.

‘Een groot spelletje’

Volgens de 24-jarige coureur zijn er echter meer teams die op het randje opereren. “Wij zijn echt niet de enigen die verder kijken dan de conventionele mogelijkheden,” zei hij. “Er zijn genoeg andere teams die hetzelfde doen, maar dat zie je gewoon niet op tv. Het is een heel groot spel, maar ik ben persoonlijk erg tevreden over wat McLaren heeft gedaan.”

