Oscar Piastri begrijpt wel dat er veel te doen is om de achtervleugel van McLaren. Het onderdeel zorgde na de GP van Azerbeidzjan voor ophef omdat het te veel zou buigen onder aerodynamische druk. Piastri was zich er tot voor kort niet van bewust dat zijn achtervleugel zo kon bewegen, maar vertrouwt erop dat zijn team binnen de reglementen opereert. “Dat krijg je als je vooraan rijdt, dan wordt alles extra geïnspecteerd.”

Piastri werd in een persconferentie in aanloop naar de GP van Singapore gevraagd naar de achtervleugel van McLaren. “Het is legaal,” reageerde hij direct. “Zolang het door alle tests komt, is er niks aan de hand, en dat is het geval. Het is niet alsof dit ons geheime wapen is of iets dergelijks. Ik kwam er vorige week pas achter dat hij zo veel kan buigen, maar het is gewoon legaal.”

Volgens sommige experts creëert McLaren door het vervormen van het carbon een soort ‘mini-DRS’, waardoor de MCL38 minder luchtweerstand heeft op de rechte stukken. Een gouden vondst of gewoon puur toeval? “We bevinden ons niet in een grijs gebied, alles wordt uitvoerig getest en het is gewoon legaal bevonden,” verzekerde Piastri. “Het is logisch dat je extra wordt geïnspecteerd als je vooraan rijdt, dat hoort er gewoon bij. Wij kijken ook naar de andere teams.”

Coureurstitel

Oscar Piastri gebruikte zijn onorthodoxe achtervleugel om zichzelf tot winnaar te kronen van de GP van Azerbeidzjan. De Australiër kruipt zo steeds dichter naar de top van het coureurskampioenschap. Hij maakt nog kans op de titel, al beseft hij dat de kans klein is dat hij kampioen wordt. “Ik doe nog mee, maar ik ben er totaal niet mee bezig. Het doel is om het constructeurskampioenschap veilig te stellen. Natuurlijk doe ik mijn best voor de titel, maar het is zeer onwaarschijnlijk. Ik ga me geen illusies maken dat ik echt in de race ben.”

