De FIA heeft een verklaring naar buiten gebracht naar aanleiding van klachten over de vermeend ‘illegale’ achtervleugel van McLaren. Na het raceweekend in Azerbeidzjan circuleerden er op sociale media veel beelden van de spoiler van de MCL38. Deze leek opvallend veel te buigen onder aerodynamische druk, waardoor de auto een soort mini-DRS leek te creëren. De FIA houdt de beweeglijke onderdelen ‘nauwlettend in de gaten’.

Na de zogenaamde flexi-wings zorgt nu de achtervleugel van McLaren voor ophef. Op beelden is te zien hoe het onderdeel sterk buigt bij hoge snelheden, waardoor een soort DRS-flap lijkt te worden geactiveerd. “Dat moet toch illegaal zijn?”, schreef een gebruiker op X (voorheen Twitter). De FIA heeft inmiddels een verklaring uitgebracht over de beweeglijkheid van de achtervleugels.

‘Maatregelen worden overwogen’

“De FIA houdt de flexibiliteit van alle auto’s nauwlettend in de gaten”, leest het bericht. “We behouden het recht om teams te verzoeken aanpassingen te maken. Als een team echter alle doorbuigingstests succesvol doorstaat en zich houdt aan de reglementen en technische richtlijnen, zullen er geen verdere maatregelen worden genomen.”

“Op dit moment beoordelen we de gegevens en eventuele aanvullende bewijzen die na de GP van Bakoe naar voren zijn gekomen”, vervolgt de FIA. “Mogelijke corrigerende maatregelen worden overwogen. Dit is onderdeel van het standaardproces bij de controle op technische legaliteit, en de FIA behoudt het recht om tijdens het seizoen reglementaire wijzigingen door te voeren indien nodig.” Het is dus mogelijk dat McLaren binnenkort ter verantwoording wordt geroepen, of dat de FIA het reglement aanscherpt.

Een fan op X vergeleek de achtervleugel van McLaren met die van Ferrari:

