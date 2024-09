De grid van de GP van Singapore ziet er anders uit dan we gewend zijn. Nadat Mercedes en Visa RB al speciale kleurstellingen onthulden, heeft ook McLaren gekozen voor een unieke livery. Dit weekend is de MCL38 van Lando Norris en Oscar Piastri voorzien van een nieuw likje verf, dat verwijst naar de legendarische Marlboro-liveries uit de jaren tachtig.

‘Een legende, herboren’, zo noemt McLaren de speciale livery voor de GP van Singapore. De MCL38 is inderdaad voorzien van een nieuw ontwerp; de strakke, diagonale lijnen verwijzen naar de iconische auto’s waarmee onder andere Alain Prost en Ayrton Senna het kampioenschap domineerden. Dankzij het contrast tussen de grote witte vlakken en het papaja-oranje is de McLaren een opvallende verschijning geworden.

Het is de derde keer dit jaar dat McLaren gebruikmaakt van een speciale livery. In Japan koos het team voor subtiele designelementen van kunstenaar MILTZ, en in Monaco kleurde de MCL38 geel, groen en blauw ter ere van de Braziliaanse Ayrton Senna. Tijdens het raceweekend in Singapore hebben meer teams een nieuw ontwerp; Mercedes kiest voor een groene auto en bij Visa RB wordt de bolide in een spijkerbroek-look gehesen.

Geen speciaal ontwerp voor Red Bull

Titelrivaal Red Bull had stiekem ook een unieke livery willen meenemen naar Singapore. Echter, gewichtsbesparing stond een nieuw likje verf op de RB20 in de weg. Max Verstappen en Sergio Pérez moeten het de rest van het seizoen doen met hun gebruikelijke kleurstelling. Toch is er goed nieuws voor de fan die zijn ontwerp op een echte raceauto had willen zien: de livery is niet in de prullenbak verdwenen. Het ontwerp dat Red Bull had willen gebruiken in Singapore prijkt inmiddels op de F1 Academy-bolide van Hamda Al Qubaisi.

Unveiling the F1 Academy livery for Singapore: Camo Bull Reimagined! 😮‍💨



This bold, fan-designed masterpiece is brought to life through REBL CUSTMS and is powered by Oracle 🙌#F1 || #SingaporeGP 🇸🇬 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 19, 2024

