Slechts een paar uur nadat Red Bull heeft aangekondigd de speciale livery voor de GP van Singapore te annuleren, slingert Visa RB een hagelnieuwe kleurstelling de wereld in. Verschil moet er wezen. De VCARB 01 van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda is voor het aanstaande raceweekend voorzien van een spijkerstof-look, compleet met naden en ritsen. Een Grand Prix in spijkerbroek!

In samenwerking met kledingsponsor HUGO lanceerde Visa RB woensdag een nieuwe livery voor de GP van Singapore. De VCARB 01 is voor de gelegenheid in een spijkerbroek gehesen, als verwijzing naar het Duitse modehuis. “Er bestaan veel samenwerkingen tussen kledingmerken en Formule 1-teams, maar dit is de eerste keer dat die twee werelden zo dicht bij elkaar komen”, reageerde Daniel Ricciardo. “Hopelijk komen er in de toekomst nog meer liveries geïnspireerd door mode.”

“Mode is echt mijn passie, dus het is heel gaaf om zo’n unieke samenwerking op het circuit te zien”, voegde Yuki Tsunoda eraan toe. Volgens Visa RB is het de eerste keer in dertig jaar dat een Formule 1-team een dergelijke livery introduceert. In de jaren negentig was kledingmerk Benetton nog een prominente sponsor in de Formule 1, en werden er vaker opvallende designs op de auto’s aangebracht.

Lange neus naar Red Bull

‘Grote broer’ Red Bull zou eigenlijk ook met een speciale livery naar Singapore komen. Het team zou ter ere van het twintigjarig bestaan driemaal met een ontwerp van een fan op de auto rijden. Op Silverstone werd de RB20 al in een nieuw jasje gestoken, en ook in Singapore en Austin zou het team een nieuwe livery introduceren. Echter, na het gebrek aan prestaties in de afgelopen Grands Prix neemt Red Bull het zekere voor het onzekere. Met het oog op gewichtsbesparing krijgt de auto geen nieuw likje verf meer.

De nieuwe livery van Visa RB voor de GP van Singapore (Red Bull Content Pool)

