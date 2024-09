Tijdens de Grand Prix van Singapore zal Mercedes een opvallende verandering doorvoeren. Het team dat normaal gesproken bekend staat om zijn zilveren auto’s, ruilt zijn iconische kleur tijdelijk in voor een groene livery op de W15. Deze keuze is gemaakt ter ere van het vijftigjarige jubileum van hun titelsponsor Petronas.

Jubileum in het teken van groen

Petronas, de Maleisische oliemaatschappij die sinds 2010 als titelsponsor aan Mercedes is verbonden, viert dit jaar een belangrijke mijlpaal. Omdat de Grand Prix van Singapore de dichtstbijzijnde race is voor het bedrijf, heeft Mercedes ervoor gekozen om dit jubileum speciaal te markeren met een unieke kleurstelling. De groene accenten zijn voornamelijk terug te vinden op de neus en de sidepods van de auto, waarmee de samenwerking extra in de schijnwerpers wordt gezet.

Sinds de terugkeer van Mercedes als fabrieksteam in 2010, heeft Petronas een cruciale rol gespeeld in het succes van het team, dat acht constructeurs- en zeven coureurstitels heeft gewonnen. “Onze band met Petronas is de langste en sterkste samenwerking die we hebben,” heeft teambaas Toto Wolff verteld. “We delen een passie voor innovatie en prestaties, wat ons in staat heeft gesteld om geweldige resultaten te behalen.”

