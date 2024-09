Na een wisselvallig weekend in Azerbeidzjan staat Toto Wolff klaar om de lessen van Bakoe mee te nemen naar Singapore. De Oostenrijker benadrukt dat Mercedes zondag met enig geluk op het podium stond en dat er nog veel moet gebeuren wil het team consistent meedoen in de voorhoede. De aankomende GP van Singapore is wederom een stratencircuit, maar Marina Bay brengt heel andere uitdagingen met zich mee.

“De GP van Singapore is een compleet andere uitdaging dan Bakoe”, schrijft Wolff in een officieel persbericht. “Het is fysiek enorm veeleisend, zowel voor de coureurs als de teamleden. De hitte en luchtvochtigheid spelen daarin een grote rol, maar ook het circuit zelf. Het is op sommige plaatsen hobbelig, bevat zowel langzame als snelle bochten en de muren kennen geen genade.” Het feit dat George Russell in Azerbeidzjan op het podium stond, betekent volgens de Oostenrijker weinig.

“We hebben geluk gehad”, benadrukt Wolff, die erkent dat Mercedes profiteerde van de crash van Sergio Pérez en Carlos Sainz. “Op eigen kracht hadden we waarschijnlijk P5 gehaald. Ons tempo was redelijk, maar we konden niet consequent goed presteren. We hadden nog te veel moeite met het beheersen van de temperatuur in de banden.”

Wolff ziet echter ook lichtpuntjes. “Het is bemoedigend dat we, wanneer de auto goed werkt, het tempo hebben om competitief te zijn”, besluit hij. “We nemen al deze lessen mee en richten ons op een sterkere prestatie in Singapore.” Mercedes was in het verleden sterk op het Aziatische stratencircuit. Lewis Hamilton is met vier overwinningen net geen recordhouder op Marina Bay. Als hij zondag als eerste finisht, komt hij op gelijke hoogte te staan met Sebastian Vettel.

