Na de heerlijke omstandigheden in Bakoe – temperaturen rond de 27 graden Celsius en een zachte noordoostenwind – krijgt de Formule 1 het zwaar te verduren. Max Verstappen en consorten reizen deze week naar Singapore en het Marina Bay Street Circuit voor een slopende straatrace, met minstens zo slopende weersomstandigheden. Lees hier het weerbericht voor de GP van Singapore!

LEES OOK: Tijdschema GP Singapore: Zo laat beginnen de sessies

De Formule 1 werkt in deze tweede seizoenshelft een tweeluik van straatraces af. Na het Baku City Circuit in Azerbeidzjan staat dit weekend in het teken van de GP van Singapore op het bijna vijf kilometer lange Marina Bay Street Circuit. De Aziatische miljoenenstad organiseert al sinds 2008 een nachtrace, wat steevast spektakel oplevert. Ook dit jaar belooft het weer een uitdagende Grand Prix te worden, mede door de onheilspellende weersverwachtingen.

Weerbericht GP Singapore

Het stormt deze week in Singapore! Flinke onweersbuien trekken over de stad, waarbij er ook veel regen wordt verwacht. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen op het programma staan, blijft het vooral ’s ochtends stormen. Verder zullen er geheid wat druppels vallen; de huidige kans op neerslag bedraagt zo’n 90%. Het wordt hoe dan ook afzien, want de gevoelstemperatuur ligt de hele dag rond de 38 graden Celsius. In combinatie met een luchtvochtigheid van ruim 70% wordt het flink zweten voor de coureurs.

Ook in het weekend blijft het weer een rol spelen. Op zaterdag is de gevoelstemperatuur liefst 39 graden en is er 85% kans op regen. Daarbij neemt de luchtvochtigheid niet af. De kwalificatie zal dus ook een zware beproeving worden. Tijdens de Grand Prix blijven de weersomstandigheden onveranderd, al is er een kans dat de regen in de loop van de avond afneemt. De gevoelstemperatuur blijft echter steken op 39 graden Celsius.

Lees hier alles over de aanstaande GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!