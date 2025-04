Na races in achtereenvolgens Japan en Bahrein loopt de eerste triple header van 2025 op zijn einde. Het drieluik wordt aankomend weekend afgesloten met de GP van Saoedi-Arabië, tevens alweer de vijfde ronde van het huidige kampioenschap. Na de hitte in Bahrein worden de coureurs opnieuw tot het uiterste gedreven. Het weerbericht voor de GP van Saoedi-Arabië belooft namelijk nog extremere temperaturen.

Het Jeddah Corniche Circuit ligt aan de Rode Zee, dus men zou verwachten dat de coureurs kunnen genieten van een aangenaam briesje wanneer ze hun eerste meters maken op het Arabische asfalt. Toegegeven, het zal dit weekend waarschijnlijk minder heet zijn dan elders in Saoedi-Arabië, al liggen de voorspelde temperaturen nog steeds behoorlijk hoog. Vooralsnog is er geen reden om te verwachten dat het kwik onder de 30 graden Celsius zal dalen gedurende de verschillende sessies.

Weerbericht GP Saoedi-Arabië

Eén ding weten we in ieder geval zeker: het blijft het hele weekend kurkdroog in Djedda. Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, zal de zon volop schijnen en wordt het zo’n 32 graden Celsius. ’s Avonds koelt het af naar een graad of 30, maar met een luchtvochtigheid van liefst 45% kan het nog steeds onaangenaam worden voor de coureurs.

Op zaterdag – wanneer de kwalificatie op het programma staat – verandert er weinig, behalve dat het overdag wel 34 graden Celsius kan worden. Op het nauwe Jeddah Corniche Circuit is het zaterdagprogramma al spannend genoeg, maar bij deze temperaturen zullen Max Verstappen en consorten letterlijk moeite hebben om het hoofd koel te houden. Tot slot wordt het ook tijdens de Grand Prix extreem heet. Overdag stijgt het kwik naar 35 graden Celsius en zal de zon het circuit de hele dag blijven verwarmen.

