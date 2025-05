De race op Imola is nog maar net verreden, of de volgende Grand Prix dient zich alweer aan. Voor het tweede deel van de triple header trekt de Formule 1 naar Monaco. De Grand Prix in het stadstaatje staat vooral bekend om zijn spannende kwalificatie op de zaterdag. Voor aankomend weekend is er een kans op gematigde neerslag tijdens deze sessie. De rest van het weekend belooft vooral zonnig te worden, met temperaturen rond de 21 graden Celsius.

Het weer in Monaco is vaak onvoorspelbaar. Zo was er twee jaar geleden nog een heus waterballet in de straten van Monte-Carlo, waarbij meerdere coureurs van de baan raakte. Een jaar later scheen de zon, waardoor de chaos zich beperkte tot de crash tussen Sergio Pérez en de Haas-coureurs in de openingsronde.

Weerbericht GP Monaco

Gaan we een herhaling van de regenchaos zien aankomend weekend? De kans is vooral tijdens de kwalificatiesessie, de meest belangrijke zaterdag van het jaar, wel aanwezig. Op de vrijdag is er al een kleine kans op een of twee buien in de namiddag. Een lichte zuidelijke bries vanaf de zee zorgt voor aangename temperaturen tot de 22 graden Celsius.

LEES OOK: Tijdschema GP Monaco: Zo laat beginnen de sessies

Op de zaterdag, wanneer de kwalificatie op het programma staat, wordt er nog veel meer bewolking verwacht boven de straten van Monte-Carlo. Er is zelfs een gematigde kans op neerslag op het circuit in de middag. De temperaturen blijven hetzelfde, zo rond de 21 graden Celsius. Op de zondag belooft het weer op te klaren voorafgaand aan de race. Droge omstandigheden en een maximum temperatuur van 21 graden Celsius staan naar verwachting voor de laatste dag van het Monaco-weekend op het programma.

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.