De Formule 1 heeft de verplichte tweestopregel voor de GP van Monaco laten vallen. Vorig jaar experimenteerde de koningsklasse voor het eerst met deze strategie, in een poging de race aantrekkelijker te maken. De afgelopen jaren lag ‘het kroonjuweel’ regelmatig onder vuur; de inhaalmogelijkheden op het nauwe stratencircuit zijn immers minimaal, waardoor de race veelal werd vergeleken met een optocht. De verplichte tweestopper bleek echter geen oplossing.

Al geruime tijd woedt de discussie over de sportieve waarde van de GP van Monaco. Het stratencircuit is geliefd bij fans én coureurs, maar met de huidige F1-auto’s is de kwalificatie doorgaans spannender dan de race zelf. Kansen om je concurrenten in te halen zijn immers gering.

Daarom werd vorig jaar een voorstel goedgekeurd om extra pitstops te verplichten. Het idee: meer strategische variatie en extra kansen voor een zogeheten undercut: eerder pitten dan je concurrent en zo een positie winnen. De praktijk pakte echter averechts uit. Vooral de middenveldteams profiteerden van de verplichte tweestopper en het feit dat inhalen in Monaco vrijwel onmogelijk is. Zo hield Racing Bulls met één auto bewust het hele veld op, waardoor de andere coureur later een extra pitstop kon maken zonder posities te verliezen. Het leverde op z’n zachtst gezegd merkwaardige taferelen op.

Het is dan ook weinig verrassend dat de regel voor 2026 is geschrapt. Het experiment had duidelijk niet het beoogde effect. “Het was héél spannend”, grijnsde een sarcastische Max Verstappen na de laatste GP van Monaco tegenover de media. “Ik zat elke ronde op het puntje van mijn stoel. Fantastisch, echt. Zullen we volgend jaar anders vier pitstops verplichten?”, stelde hij gekscherend voor. “Voor ons deed het echt helemaal niets.”

