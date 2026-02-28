De FIA heeft de reglementen voor 2026 aangepast naar aanleiding van de vermeende motortrucs van Mercedes. De Duitse renstal zou de compressieverhouding kunnen verhogen door middel van thermische uitzetting. Dat effect treedt alleen op het circuit op, waar de krachtbron veel warmer wordt dan tijdens de statische tests van de FIA. De autosportfederatie maakte zaterdag echter bekend dat de compressieverhouding vanaf 1 juni ook bij temperaturen tot 130 graden Celsius wordt gemeten.

In de aanloop naar het nieuwe seizoen was er al veel te doen rond de compressieverhouding van Mercedes. Volgens rivalen hebben de Silberpfeile een slimme oplossing gevonden waarbij motoronderdelen bij hogere temperaturen uitzetten. Omdat de compressieverhouding tot dusver alleen onder statische omstandigheden – bij omgevingstemperatuur – werd gemeten, voldeden deze componenten formeel aan alle FIA-controles. De rivaliserende teams trokken echter aan de bel en lobbyden in de voorbije weken voor aanpassingen.

Nieuwe tests vanaf 1 juni

Om de discussie te beslechten bevestigde de FIA dat compressieverhoudingen voortaan ook bij 130 graden Celsius moeten worden gemeten, naast de traditionele controles bij lagere temperaturen. Oorspronkelijk zouden deze nieuwe metingen pas begin augustus ingaan, na goedkeuring door de F1-commissie, maar die planning is vervroegd. De herziene regels voor motorinspectie treden nu al op 1 juni in werking. Dat betekent dat het vermeende voordeel van Mercedes in de eerste zeven races van het seizoen mogelijk nog standhoudt.

Hoewel Mercedes het belang van de kwestie bagatelliseert, wijzen rivaliserende fabrikanten op een substantieel prestatievoordeel. Ook kenners benadrukken dat een hogere compressieverhouding op bepaalde circuits een wezenlijk verschil kan maken. Naar verluidt wil de FIA, om herhaling van deze motordiscussie te voorkomen, de compressieverhoudingen vanaf 2027 uitsluitend nog bij hoge temperaturen meten.

