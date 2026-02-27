Menig F1-coureur, onder wie Max Verstappen, heeft al zijn vraagtekens geplaatst bij de reglementen voor 2026. Meer elektrisch vermogen en een sterke focus op energiebeheer zouden de kernwaarden van de sport ondermijnen. Ook de oude garde verzet zich tegen het nieuwe F1-tijdperk; waar Bernie Ecclestone zich eerder al kritisch uitliet over de nieuwe regels, doet Alpine-topadviseur Flavio Briatore nu ook een duit in het zakje.

“Met de complexiteit van het energiebeheer riskeert de Formule 1 er flink op achteruit te gaan”, sprak hij tegenover de Japanse tak van Motorsport.com. “Het is gewoonweg een verspilling van technische inspanning. Bovendien zullen de fans er niets van begrijpen.” Volgens Briatore bevinden de coureurs zich eveneens op onbekend terrein. “Voor hen is het een compleet andere sport geworden”, waarschuwde hij.

Parallellen met Formule E

Max Verstappen noemde de nieuwe auto’s eerder ‘Formule E op steroïden’, omdat de Formule 1 sterk leunt op het inzetten van elektrificatie en het bijladen van de batterij. Ook Briatore trok parallellen met de elektrische verwant van de koningsklasse. “Kijk naar de Formule E”, vervolgde hij scherp. “Lucas di Grassi won het kampioenschap toen hij rond de 50 was. F1-coureurs hebben geprobeerd in die auto’s te rijden, maar dat bleek onmogelijk. Waarom? Omdat het besturen van die auto’s meer weg heeft van een technisch experiment. Dat is precies waar de Formule 1 nu op afstevent; normaal gesproken moet je gas geven om in te halen, maar straks moet je het gaspedaal loslaten.”

De opmerkingen van de Alpine-topman moeten met een korreltje zout worden genomen. Zo was Di Grassi 32 jaar oud toen hij het Formule E-kampioenschap won, niet 50. Daarbij heeft Briatore wel bewondering voor de commerciële groei van de Formule 1, die de afgelopen jaren nieuwe hoogten heeft bereikt. “De commerciële vooruitgang is verbluffend”, gaf hij toe. “Tien jaar geleden moesten we zoveel verkoopgesprekken voeren dat onze vingers er pijn van deden. Nu staan de bedrijven in de rij. Het is een compleet andere sport geworden, maar daarbij moeten we wel het racen en het geluid van de motoren beschermen”, benadrukte hij met klem. “Dat is tenslotte Formule 1.”

